Депутат Мельничук розповів про обставини стрілянини на Троєщині

Народний депутат Сергій Мельничук розповів про обставини вчорашньої стрілянини на столичній Троєщині. Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби депутата, 15 серпня в Деснянському районі столиці по вул. Сабурова, 16-а на Мельничука було скоєно напад.

Читайте такожПрокуратура відкрила кримінальну справу за фактом інциденту за участю нардепа МельничукаНа момент інциденту Мельничук виконував свої депутатські обов’язки з перевірки звернення члена Українського конгресу інвалідів Юрія Шеремета. «Герой Майдану повідомив, що відбувається рейдерське захоплення приміщення, в якому перебуває школа для дітей-інвалідів з обмеженими можливостями «Славія», - заявив Мельничук і додав, що виїхав, аби з’ясувати обставини.

Зустріли Мельничука, йдеться в повідомленні, «люди, які представилися громадськими активістами, а насправді, як виявилося згодом, охоронцями фірми «Донбас». Саме вони у кількості понад 30 осіб намагалися виселити з приміщення трьох представників школи – інвалідів, одна з жінок була на інвалідному візку».

На прохання Мельничука виконавча служба жодних документів не надала, натомість за допомогою охоронної компанії почала вивозити меблі, які належать школі. «Приміщення зсередини виявилося розгромленим», і, зважаючи на таку ситуацію, Мельничук викликав поліцію.

«Але «тітушки», - наголосив депутат, - з брудною лайкою розбили заднє бокове скло в автомобілі, запустили в салон газ, порізали шини і почали стрілянину».

Людина, яка була разом з Мельничуком, пояснив він, є представником державної охорони, яка впродовж останніх 1,5 місяців здійснює його охорону у зв’язку із попередженням замахів на вбивство. Тому, заявив Мельничук, представник держохорони вимушений був діяти згідно з інструкцією і покладеними на нього посадовими обов’язками.

Мельничук направив депутатське звернення до Міністерства юстиції, КМДА, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури України для з’ясування обставин, що мали місце.

Як пообіцяв депутат, одразу після отримання відповідей він дасть розгорнуте інтерв’ю представникам ЗМІ та оприлюднить отримані документи.

Як повідомляв УНІАН, за даними низки ЗМІ, Мельничук або його помічник влаштували стрілянину на столичній Троєщині.

У поліції Києва підтвердили факт стрілянини в Деснянському районі під час конфлікту за участю Мельничука. «Вже з’ясовано, що стріляв не народний депутат», - сказала речниця Нацполіції Києва Оксани Блищик.

Вона повідомила, що особу стрілка встановлено, але не змогла сказати, чи підтверджується факт, що це був помічник або охоронець Мельничука.

«Стріляла людина в повітря», - зауважила Блищик і додала, що пошкоджено лише автомобіль, оскільки люди його оточили, пошкодили скло, колеса, але постраждалих немає. За її словами, саме цим автомобілем на місце події і прибув Мельничук.

У свою чергу прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що справу зі стріляниною розслідуватиме військова прокуратура. При цьому вона не змогла озвучити причини, через які Нацполіція передала цю справу військовій прокуратурі.