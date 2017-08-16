Очевидці опублікували відео стрілянини в Києві за участю нардепа Мельничука

Інцидент між жителями Троєщини і нардепом Сергієм Мельничуком ("Воля народу") в Києві, в ході якого була відкрита стрілянина, зняли на відео. Запис опублікований на сторінці спільноти "Рішучі громадяни" в Facebook.

Ситуація напружилася біля приміщення дитячого садка. На місці інциденту також була нардеп Надія Савченко. Потерпілих в результаті стрілянини немає.

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Як повідомляв УНІАН, у поліції Києва підтверджують факт стрілянини в Деснянському районі під час конфлікту за участю позафракційного народного депутата Сергія Мельничука.

Наразі відомо, що стріляли в повітря. Як заявив екс-"донбасівець" Євген Шевченко мали місце рейдерські розбірки.

"Два роки потому шахрайським шляхом дитячий садок було вилучено із комунальної власності, але місцеві мешканці із цим не погодилися. Два роки судів справедливість була відновлена - угоду було визнано незаконною, її було скасовано, а дитячий садок повернуто у комунальну власність", - написав він.

Він повідомив, що сьогодні до дитсадку приїхав народний депутат Мельничук, який став на захист шахраїв-рейдерів.

Також факт рейдерської атаки підтвердив нардеп Борислав Береза. "На Троєщині стався конфлікт місцевих жителів з рейдерами, які хотіли віджати дитячий садок. Чи не той райончик вибрали. Троєщина зустріла рейдерів так тепло і привітно, що прощаючись рейдери відстрілювалися. Їм це не допомогло. Їх пов'язали", - написав він.