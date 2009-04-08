Лукашенко публічно оголосив про «не зовсім порядне» ставлення Росії

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що Росія «не зовсім порядно» ставиться до Білорусі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив 7 квітня під час робочої поїздки в Гомельську область.

«Що стосується Росії, то тут спостерігається не зовсім порядне ставлення. І я не боюся про це публічно оголосити», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, досягнуті на вищому рівні з російським керівництвом домовленості зриваються або блокуються на нижчих рівнях, що створює проблеми для нормальної двосторонньої торгівлі в рамках Союзної держави. «Ми домовилися, що платитимемо за газ 150 доларів. А потім приїжджають інші й кажуть, мовляв, ні - замало. Тобто те, про що домовляємося, не проходить», - додав він.

Президент Білорусі також повідомив, що російська сторона дедалі частіше стала пропонувати Білорусі свою участь у приватизації білоруських підприємств. «Російська сторона нам також каже: віддайте заводи, віддайте те й те… Ні, сьогодні ніхто в умовах кризи нічого за безцінь продавати не буде», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Глава Білоруської держави також закликав керівників білоруських підприємств шукати нові ринки збуту своєї продукції, а не “зациклюватися» на російському векторі експорту.

За його словами, нинішні умови у світовій економіці змушують шукати шляхи диверсифікації експорту. «У нашої продукції нормальна якість, вона цілком конкурентоспроможна. На російському ринку ми завжди присутні, але при цьому потрібно опановувати інші ринки», - наголосив О.ЛУКАШЕНКО.