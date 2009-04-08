Ющенко знає три варіанти розв’язання кризи у Верховній Раді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО допускає можливість переформатування коаліції або підтвердження наявності існуючої з одночасним призначенням нового складу уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з дипломатами країн Великої вісімки (G8).

Президент нагадав, що звернувся до Конституційного Суду України з проханням дати відповідь, чи є в парламенті більшість. Він зазначив, що до ухвалення КС рішення за цим поданням парламент має відновити нормальну роботу і ухвалювати необхідні антикризові закони.

На думку В.ЮЩЕНКА, є три можливі варіанти розв’язання політичної кризи у Верховній Раді.

Так, В.ЮЩЕНКО вважає, що чинна коаліція може зібрати 226 підписів народних депутатів і таким чином підтвердити своє існування згідно з вимогами Конституції. Після цього ця коаліція має прийняти рішення про призначення нового прем’єр-міністра та уряду.

Другим варіантом В.ЮЩЕНКО назвав переформатування коаліції.

«Я не виключаю можливості переформатування коаліції, мова йде про приєднання до коаліції або комуністів, або Партії регіонів. Можливо, це малоймовірно, але я кажу про кроки, які передбачає Конституція», - сказав Президент.

За його словами, якщо події розвиватимуться ні за першим, ні за другим сценарієм, залишається лише один вихід – оголошення дострокових парламентських виборів.

«Опозиція наполягає одразу на третьому варіанті, але я переконаний, що існують і перші два», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, щоб визначитись, який варіант більше підходить діючому парламенту, залишилось небагато часу – до рішення Конституційного Суду.

При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що для суспільства найкращим варіантом було б проведення дострокових парламентських виборів.

Президент також зауважив, що на сьогодні у парламенті є коаліція, у якої немає 226 голосів, що суперечить положенням Конституції, яка передбачає існування «коаліції більшості».

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що коаліція після свого створення не сформувала уряд і не призначила прем’єр-міністра у відведені Основним Законом терміни. Тому він вважає, що розв’язати парламентську кризу можна лише за допомогою одного з трьох вищеперелічених способів.