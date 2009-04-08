Герман: кабмін Тимошенко намагається дерти із заробітчан три шкури

Партія регіонів виступає з категоричним протестом стосовно рішення уряду щодо оподаткування трудових мігрантів.

На цьому наголошує заступник голови Партії регіонів, народний депутат Ганна ГЕРМАН, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

Вона, зокрема, прокоментувала прийняту Кабінетом міністрів постанову про оподаткування трудових мігрантів.

“Помаранчева влада спочатку створила українцям нестерпні для життя умови, позбавила роботи і змусила податися на чужину за хлібом, а тепер ще й намагається обкласти заробітчан податками”, - заявила Г.ГЕРМАН, додавши, що “є верхом цинізму – забирати в заробітчан ті копійки, які вони в жахливих умовах, без жодного захисту з боку держави заробляють по закордонах”.

“Тепер уряд ТИМОШЕНКО ще й намагається дерти з заробітчан три шкури, щоб за їхній рахунок латати дірявий український бюджет. Це – цинізм влади, і ми будемо категорично виступати проти таких “антикризових” заходів діючого уряду”, - наголосила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, на прес-конференції в УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ повідомив, що 5 березня уряд прийняв постанову № 236 “Про роз’яснення особливостей застосування окремих норм указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 для фізичних осіб, які проводять підприємницьку діяльність за межами України в умовах світової фінансово-економічної кризи”.

На Урядовому порталі зазначена постанова КМУ за № 236 відсутня. У списку урядових нормативно-правових за постановою №235 одразу розміщено постанову за №237.

Водночас, 11 березня перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що трудові мігранти повинні перераховувати кошти у Пенсійний фонд для свого пенсійного забезпечення після повернення на батьківщину.

Він зазначив, що на засіданні уряду розглянуто питання про заходи посилення Пенсійного фонду. «Деякі речі, які ми прийняли і які дадуть змогу стимулювати наших громадян, які працюють за кордоном, отримувати пенсії в Україні та добровільно перераховувати внески до Пенсійного фонду. Ми вважаємо, що це можуть бути достатньо серйозні надходження», - сказав О.ТУРЧИНОВ.