Після перемовин із Сурковим Волкер зустрівся у Вільнюсі із очільником МЗС Литви

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер зустрівся у Вільнюсі з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав сам Лінкявічус.

«Привітав доброго друга посла Волкера. Трансатлантична єдність та принципова позиція - ключ до припинення російської агресії проти України», - наголосив Лінкявічюс.

Welcomed good friend amb. K. Volker. Transatlantic unity & principled posture - key in bringing end to #Russia‘s aggression against #Ukrainepic.twitter.com/y6Kuze4IK4 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 22, 2017

Як відомо, Волкер здійснює триденний тур, в рамках якого він 21 серпня у Мінську провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. За результатами зустрічі Сурков заявив, що Волкер запропонував "свіжі ідеї та новаторські підходи щодо їхньої реалізації" в рамках Мінського процесу. "Дискусія велася в дусі взаємної поваги та зацікавленості, чесно, серйозно, без ілюзій та упередженості. Прихильність Мінським угодами під сумнів не ставилася: обидві сторони запропонували свіжі ідеї та новаторські підходи щодо їхньої реалізації", - запевнив Сурков.

23 серпня Волкер приїде в Україну.