Після перемовин із Сурковим Волкер зустрівся у Вільнюсі із очільником МЗС Литви

14:06, 22 серпня 2017
Політика
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Литовський міністр підкреслив, що трансатлатична єдність- ключ до припинення російської агресії проти України.

23 серпня Волкер приїде в Україну / фото twitter.com/linkeviciusl

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер зустрівся у Вільнюсі з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав сам Лінкявічус.

«Привітав доброго друга посла Волкера. Трансатлантична єдність та принципова позиція - ключ до припинення російської агресії проти України», - наголосив Лінкявічюс.

Як відомо, Волкер здійснює триденний тур, в рамках якого він 21 серпня у Мінську провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. За результатами зустрічі Сурков заявив, що Волкер запропонував "свіжі ідеї та новаторські підходи щодо їхньої реалізації" в рамках Мінського процесу. "Дискусія велася в дусі взаємної поваги та зацікавленості, чесно, серйозно, без ілюзій та упередженості. Прихильність Мінським угодами під сумнів не ставилася: обидві сторони запропонували свіжі ідеї та новаторські підходи щодо їхньої реалізації", - запевнив Сурков.

23 серпня Волкер приїде в Україну.

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Теги: #Сурков#зустріч Суркова і Волкера#зустріч Волкера із Лінкявічюсом