Нацполиция розслідує справу проти "Інтера" за підозрою у фінансуванні тероризму - документ

Головне слідче управління Національної поліції проводить досудове розслідування у справі телеканалу "Інтер", пов'язаного з фінансуванням тероризму. Про це Національна поліція повідомила у відповідь на запит "Апострофа", передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що слідство триває вже два місяці. До Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження внесли за ознаками порушення статей Кримінального кодексу про підробку документів (ст. 358, ч.1) і фінансування тероризму (ст. 258-5, ч.3).

У червні 2017 року Генеральна прокуратура України визначила підслідність кримінального провадження Головному слідчому управлінню Національної поліції.

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Розслідування у вказаному провадженні, яке доручено слідчим управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції, ведуть за фактом можливого фінансування тероризму шляхом перерахування значної суми коштів як оплати за придбання частини акцій ПрАТ "Телеканал Інтер" на користь суб'єкта господарювання з Російської Федерації. Перерахування коштів було здійснено через одну з офшорних компаній, до діяльності якої можуть бути причетні українські чиновники.

Також у повідомленні зазначено, що триває розслідування й інших епізодів можливої ​​протизаконної діяльності посадових осіб зазначеної медіагрупи.

Розслідуванням про можливе фінансування терористів Донбасу власниками телеканалу "Інтер" займається управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції. Керує цим підрозділом заступник начальника ГСУ Дмитро Бут. Цю інформацію виданню підтвердили в МВС.

Дмитро Бут на сьогодні є заступником начальника Головного слідчого управління. У розмові з журналістами він відмовився коментувати справу "Інтера", пославшись на таємницю слідства.

Бут став відомим у 2014 році, коли керував арештом голови "Нафтогазу України" Євгена Бакуліна за підозрою в причетності до корупційних схем із продажу газу, які завдали державі збитків у 1,4 млрд гривень. Бакулін зміг вийти із СІЗО під заставу в 10 млн гривень і був обраний до парламенту як мажоритарник від "Опозиційного блоку". Проте слідство тривало і в липні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що готує подання про зняття з Бакуліна депутатської недоторканності.

У березні 2015 року Бут керував ще одним гучним арештом - прямо на засіданні Кабміну за підозрою в корупції заарештували голову ДСНС Сергія Бочковського і його заступника Василя Стоєцького. Їм інкримінували закупівлю для держструктур палива за завищеними цінами, причому ці операції проводили через офшорні компанії. Нині суд над Бочковським і Стоєцьким триває.