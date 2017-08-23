Порошенко вважає одним зі своїх головних завдань консолідацію різних політичних сил

Президент України Петро Порошенко вважає одним із своїх головних завдань консолідацію різних політичних сил. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час церемонії урочистого підняття Державного Прапора України на Софійській площі в Києві.

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«Чому Державний центр УНР існував у вигнанні? Тому що в 1917-21 роках українська політична еліта не змогла ані сама об’єднатися, ані народ згуртувати, щоб протистояти російській навалі. Москва вправно скористалася нашими внутрішніми чварами і на довгі роки загарбала Україну», - заявив він.

«Ось чому боротьбу за єдність, солідарність та консолідацію різних політичних сил в ім’я загальнонаціонального інтересу вважаю одним із головних своїх завдань. На жаль, - в силу чи то егоїзму, чи то політичного дальтонізму - не всі політики здатні розгледіти, що в умовах зовнішньої агресії у внутрішній боротьбі існують червоні лінії, переступати які категорично заборонено. Бо за ними - природне для демократії змагання опозиції з владою перетворюється у, - хай навіть і несвідоме, - пособництво агресору, в подарунок генеральному штабу країни-ворога», - додав президент.

«Якби тільки існувала машина часу, Грушевський чи Скоропадський, Винниченко чи Петлюра, спираючись на власний досвід, розтлумачили б цю істину нашим сучасникам: і очільникам кожної фракції, і лідеру кожної партії, і голові кожного комітету. Такої можливості, природно, нема. Зате нам властива здатність пізнавати історію та вчитися на помилках наших предків», - переконаний Порошенко.

На переконання глави держави, утвердження Незалежності – це відповідальність нашого покоління. «Незалежність дала нам шанс, і ми не маємо права його змарнувати», - підкреслив він.