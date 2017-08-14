Українські партії масово скуповують рекламу за державні кошти - КВУ

Комітет виборців України в рамках проекту «Дослівно» проаналізував фінансові звіти парламентських політичних партій за ІІ квартал (квітень-червень) 2017 року. Відповідні звіти партії мали подати до НАЗК та оприлюднити на власних сайтах до 9 серпня, йдеться на сайті КВУ.

Радикальна партія Олега Ляшка, «Самопоміч» та «Опозиційний блок» витрачають значні відсотки коштів на розміщення політреклами. Блок Петра Порошенка – вкладає гроші в розбудову партійної мережі. «Народний Фронт» та «Батьківщина» – витрачають всі кошти на оренду приміщень та заробітну плату.

За квітень-червень РПЛ витратила на статутну діяльність 13 млн. грн., із яких 12,8 млн. грн. склали кошти держбюджету. 45% всіх коштів було витрачено на рекламу по ТБ: найбільше, 3,2 млн., було передано ТОВ «Інформаційне агенство «112-Україна та 1,9 млн. грн. – ТОВ «Новини 24». Для порівняння: на заробітну плату РПЛ витратила 2,4 млн. грн., на оренду приміщень – 0,3 млн. грн.

«Самопоміч» витратила за три місяці 19,8 млн., із яких 98% склали кошти Державного бюджету. Найбільше коштів, 26% всієї суми, «Самопоміч» витратила на видавничу діяльність, а саме на друк та розповсюдження партійної газети. Більше 1 млн. пішло на рекламу по ТБ та радіо. 23% коштів було витрачено на матеріальні витрати та оплату послуг, 19% – на заробітну плату, 8% – на оренду приміщень. Серед іншого партія оплатила соціологічне дослідження за 1,2 млн. грн.

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«Опозиційний блок» вперше відзвітувався про витрачання коштів із Державного бюджету. За квітень-червень партія витратила найменше з усіх політичних сил – 3 млн. грн. (1,3 млн. – кошти держбюджету). Третину всіх коштів Опоблок спрямував на політичну рекламу. Зокрема, 1 млн. було витрачено на розміщення зовнішньої політичної реклами, 1.5 млн. – на оренду приміщень. Рекламні матеріали були оплачені за власні кошти партії.

Блок Петра Порошенка «Солідарність» упродовж ІІ кварталу витрачав виключно кошти із держбюджету. Всього було витрачено 22,1 млн. грн., що є найбільшим показником з усіх партій. 62% коштів було спрямовано на утримання місцевих організацій партії, 9% - на заробітну плату, 7% - на матеріальні витрати та оплату послуг.

«Батьківщина» витратила на свою діяльність 4,3 млн. грн. (з них 4 млн. – кошти держбюджету). Третину коштів, 32%, «Батьківщина» спрямувала на оренду приміщень, 28% - на матеріальні витрати та оплату послуг, 14% - на заробітну плату.

«Народний Фронт» витратив за три місяці 21,3 млн., із яких 18,7 млн. склали кошти із держбюджету. Всі витрати пішли на заробітну плату (36%), оренду приміщень (37%) та оплату податків і зборів (24%). У центральному апараті партії працює 27 осіб, в місцевих організаціях – 616. При цьому жодна місцева організація партії не має статусу юридичної особи, що свідчить про централізований характер управління.

«У ІІ кварталі Радикальна партія Ляшка та «Самопоміч» продовжують ганебну практику витрачання державних коштів на саморекламу. Замість того, щоб розбудовувати місцеві осередки, проводити навчання партійців, працювати із виборцями, ці політичні сили банально скуповують рекламу, фактично викидаючи на вітер кошти платників податків. КВУ розробив зміни до законодавства про держфінансування партій, які серед іншого передбачають заборону політреклами за бюджетні кошти», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

У ІІ кварталі 2017 року «Народний Фронт» отримав з Державного бюджету України 28,4 млн. грн., БПП «Солідарність» - 28 млн., «Самопоміч» - 25,1 млн., Опоблок – 12,1 млн., Радикальна партія Олега Ляшка – 9,5 млн., «Батьківщина» - 7,2 млн. грн.