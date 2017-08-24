Засоби ППО та протитанкові системи: Полторак розповів, що потрібно Збройним силам

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що Збройним силам України необхідні засоби протиповітряної оборони та протитанкові системи і висловив сподівання, що країни-партнери нададуть таке озброєння.

Про це Полторак заявив в інтерв’ю виданню «Народна армія», відповідаючи на запитання, наскільки ключовим для врегулювання конфлікту на Донбасі є питання надання Сполученими Штатами Америки Збройним силам України летального озброєння.

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«Безсумнівно, настане час і ми самостійно забезпечуватимемо українську армію сучасним озброєнням. Але саме зараз дуже важливою є підтримка закордонних партнерів у цьому питанні. Ідеться винятково про оборонну зброю. Насамперед, про засоби ППО й протитанкові системи, яких ми потребуємо. Ми готові їх прийняти, оперативно навчити особовий склад правильно та ефективно їх застосовувати», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня NBC News із посиланням на американських чиновників повідомив, що Пентагон передав до Білого дому рекомендацію надати Україні високотехнологічну протитанкову зброю для допомоги у боротьбі з російською агресією.

За словами посадовців, пропонований пакет допомоги включає протитанкові ракети Javelin вартістю близько 50 млн доларів.

Днями у Держдепартаменті заявили, що США не відкидають можливості надання Україні летального озброєння, але питання ще не вирішене.

Сьогодні у Києві відбуваються переговори президента України Петра Порошенка з міністром оборони США Джеймсом Меттісом. Також запланована двостороння зустріч Полторака і Меттіса.