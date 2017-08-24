Засоби ППО та протитанкові системи: Полторак розповів, що потрібно Збройним силам
Полторак наголосив, що Україна готова оперативно навчити особовий склад правильно та ефективно їх застосовувати.
Міністр оборони Степан Полторак заявив, що Збройним силам України необхідні засоби протиповітряної оборони та протитанкові системи і висловив сподівання, що країни-партнери нададуть таке озброєння.
Про це Полторак заявив в інтерв’ю виданню «Народна армія», відповідаючи на запитання, наскільки ключовим для врегулювання конфлікту на Донбасі є питання надання Сполученими Штатами Америки Збройним силам України летального озброєння.
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«Безсумнівно, настане час і ми самостійно забезпечуватимемо українську армію сучасним озброєнням. Але саме зараз дуже важливою є підтримка закордонних партнерів у цьому питанні. Ідеться винятково про оборонну зброю. Насамперед, про засоби ППО й протитанкові системи, яких ми потребуємо. Ми готові їх прийняти, оперативно навчити особовий склад правильно та ефективно їх застосовувати», - сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня NBC News із посиланням на американських чиновників повідомив, що Пентагон передав до Білого дому рекомендацію надати Україні високотехнологічну протитанкову зброю для допомоги у боротьбі з російською агресією.
За словами посадовців, пропонований пакет допомоги включає протитанкові ракети Javelin вартістю близько 50 млн доларів.
Днями у Держдепартаменті заявили, що США не відкидають можливості надання Україні летального озброєння, але питання ще не вирішене.
Сьогодні у Києві відбуваються переговори президента України Петра Порошенка з міністром оборони США Джеймсом Меттісом. Також запланована двостороння зустріч Полторака і Меттіса.