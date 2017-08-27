Гройсман привітав гірників з Днем шахтаря

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав гірників з нагоди професійного свята - Дня шахтаря.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Професія шахтаря є однією з найбільш складних і небезпечних. Щодня, йдучи в забій, гірники ризикують власним життям і здоров’ям, щоб забезпечити країну корисними копалинами. Від праці шахтарів залежить стан національної економіки та промисловості, а від стану вугільної галузі залежить енергетика всіх міст та регіонів нашої країни», - зазначив прем'єр.

«Вугільна промисловість є стратегічною галуззю національної економіки. Питання її розвитку відображені в Енергетичній стратегії України до 2035 року. Вугілля – це той ресурс, який особливо потребує держава в опалювальний сезон, який потрібен для теплової генерації і нашої промисловості, а загалом – для досягнення енергетичної незалежності та економічного зростання країни. Але найціннішим ресурсом є, безумовно, гірники, завдяки самовідданій праці яких ми маємо тепло і світло, комфорт у наших домівках», - додав він.

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За словами Гройсмана, реформа вугільної галузі визріла давно. «Лише в останні роки у рамках масштабних заходів з енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки держави ми впритул наблизилися до її розроблення та реалізації. Ініціативи, які планується втілити, без сумніву, виведуть вугільну галузь із скрути та дадуть можливість реформувати і модернізувати вугледобувні шахти, зробити їх високоефективними та прибутковими підприємствами», - зауважив він.

Також, додав глава уряду, нині запроваджуються заходи з переобладнання енергоблоків теплових електростанцій на вугілля газової групи, що зміцнить енергетичну безпеку країни.

Гройсман наголосив, що гірники є справжнім прикладом мужності та витримки. «Цінуємо Вашу працю, яка є значним внеском у забезпечення енергетичної безпеки і добробуту країни», - зазначив він і запевнив, що підвищення престижу шахтарської професії, збереження фахівців і гідний соціальний захист гірників є одним із пріоритетів політики Уряду у вугільній галузі.

Прем'єр з нагоди свята побажав гірникам нових трудових досягнень, оптимізму, достатку, злагоди в родинах і миру в країні.