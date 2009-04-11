Азаров: Партія регіонів поставить на собі хрест

Один із лідерів Партії регіонів, народний депутат України Микола АЗАРОВ виступає проти коаліції Партії регіонів і БЮТ.

Про це він заявив вчора в ефірі "Свободи на Інтері".

За словами М.АЗАРОВА, у разі створення такої коаліції «Партія регіонів поставить на собі хрест як політична сила».

Він не виключає, що «у короткостроковій перспективі, рік-два», партія може «виграти портфелі в уряді», «але у перспективі Партія регіонів буде зруйнована, і вона самоліквідується». При цьому М.АЗАРОВ підкреслив: «я ніколи на цей шлях не піду», додавши, що це його особиста позиція.