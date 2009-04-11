Україні не слід продавати місця у партійних списках

Для проведення демократичних виборів в Україні необхідні зміни виборчого законодавства, котрі перешкоджатимуть проникненню у верхівки партійних списків людей, що купують собі місця в парламенті.

Про це заявила в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» доповідач моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Ренате ВОЛЬВЕНД.

«Необхідно внесення окремих поправок, які стосуються реєстру виборців, удосконалення пропорційної системи, що унеможливить концентрацію всіх тих людей, котрі здатні купити собі місця в парламенті, в самій верхівці виборчого списку», - заявила вона.

На думку Р.ВОЛЬВЕНД, для того, щоб наступні вибори відчутно вплинули на розвиток політичної ситуації в Україні, необхідно виконати ряд умов.

«Щоб нові вибори справді реально вплинули на розвиток ситуації, необхідно забезпечити: наявність багаторівневих виборчих округів; відкритість партійних списків; прозорість джерел фінансування політичних сил і окремих політиків», - переконана доповідачка моніторингового комітету ПАРЄ.

Вона припустила, що проведення виборів за наявним законодавством приведе до консервації сьогоднішньої політичної ситуації.

«Наші очікування диктуються очевидною потребою в енергійних людях і нових особах, - констатувала Р.ВОЛЬВЕНД. - Проведення нових виборів відповідно до чинного виборчого законодавства навряд чи сприятиме вирішенню цієї проблеми».

Необхідність трансформації виборчого законодавства, на думку доповідачки моніторингового комітету ПАРЄ, робить небажаним одночасне проведення дострокових парламентських виборів разом з достроковими президентськими.

«Ми вважаємо за недоцільне проведення дочасних парламентських виборів одночасно з дочасними президентськими. І, навпаки, на наш погляд, необхідно максимально ефективно використати решту часу для вдосконалення виборчого законодавства», - заявила Р.ВОЛЬВЕНД.