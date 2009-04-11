Партія регіонів не втомлюється вимагати від уряду антикризову програму

Партія регіонів вкотре вимагає від Кабінету міністрів запропонувати Україні дієву національну антикризову програму.

Створена депутатською фракцією Партії регіонів робоча група під керівництвом Миколи АЗАРОВА зробила аналіз причин кризи в Україні, сформулювала вимоги до антикризової програми та визначила шляхи подолання фінансово-економічної кризи, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Розробники документа переконані, що неприйнятним є те, що вже півроку Україна, отримуючи найтяжчі удари кризи, існує без будь-якої урядової програми подолання негативних тенденцій.

«Влада в Україні діє безсистемно, некомпетентно, породжуючи таким чином нові етапи кризи», - наголошують у Партії регіонів.

М.АЗАРОВ констатує, що в жодному урядовому документі не існує правдивого аналізу макроекономічної ситуації, оцінки ризиків та вартісної оцінки планів і їх очікуваного результату.

Члени робочої групи Партії регіонів особливо підкреслили, що антикризова програма повинна прийматися разом із змінами до бюджету на 2009 рік, які б враховували організаційне та ресурсне забезпечення антикризових заходів.

«В іншому випадку кризові явища в економіці та соціальній сфері лише поглибляться», - прогнозують у політичні силі.