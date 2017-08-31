У Дніпрі чиновникам заборонили відвідувати лінійки у День знань
16:49, 31 серпня 2017Політика
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Відповідне розпорядження було підписане 31 серпня.
Виняток тільки для тих, хто веде до школи своїх дітей як приватна особа / фото УНІАН
Напередодні Дня знань міський голова Дніпра Борис Філатов доручив підготувати розпорядження про заборону чиновникам відвідувати урочисті заходи у школах 1 вересня.
«Виняток тільки для тих, хто веде до школи своїх дітей як приватна особа. Директорам шкіл заборонити приймати депутатів-популістів і догоджати їм. Годі піаритися. Працювати йдіть», – написав Борис Філатов на своїй сторінці у соцмережі.
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Відповідне розпорядження було підписане 31 серпня.
Нагадаємо, перед початком навчального року в соцмережах батьки дедалі частіше просять чиновників і депутатів не приходити на шкільне свято.
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