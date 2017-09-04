"Або стаєш на коліна й виконуєш, або ти ворог": Грібаускайте розповіла про список вимог Путіна з першої їхньої зустрічі

Президент Литви Даля Грібаускайте констатує, що її країна готова підтримувати рівні відносини з усіма своїми сусідами, проте вже після першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним вона отримала список вимог, які має виконати Литва. Про це Грібаускайте розповіла в інтерв'ю DELFI.

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"Від самої першої зустрічі з паном Путіним я отримала список вимог, які повинна виконувати Литва: не будувати атомну станцію, співпрацювати з ними і т. д. Це була не пропозиція дружити або співпрацювати — або ти стаєш на коліна й виконуєш, або ти ворог. Я не могла прийняти такі відносини", - сказала президент Литви.

Вона наголосила, що поки Росія дивиться на своїх сусідів або малі країни подібним чином, добрі й справедливі дружні відносини ніколи не зможуть налагодити з цією країною.

Раніше президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що не бачить жодних підстав для ослаблення європейських санкцій проти Росії.l