Політика Путіна непередбачувана, треба бути готовим до всього - Грібаускайте

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу CNN, пише Європейська правда.

Відповідаючи на питання щодо того, якими їй бачаться нинішні плани Путіна у зовнішній політиці стосовно Прибалтики, президент Литви наголосила, що її країна "готова до всього".

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"Ми можемо лише здогадуватися (які плани у Путіна – УНІАН), і я теж маю свої здогадки, але, мені, мабуть, буде некоректно ділитися ними публічно. За Литву можу сказати лише те, що ми готові до всього. Ми знаємо наскільки непередбачуваний і небезпечний наш сусід (Росія – УНІАН), але ми звикли жити у такому оточенні", – відзначила Грібаускайте.

"Ми інвестуємо в нашу безпеку, підвищення обороноздатності, наші міжнародні стосунки. Повторюся, ми не допустимо повторення ситуації, яка склалася перед Другою світовою війною, коли ми не захищали себе, а дозволили російським військам пройти через нашу територію. Цього ніколи не повториться", – додала президент Литви.

"І так, ми знаємо, як жити з таким сусідом. Але робити якісь прогнози немає сенсу. Ми маємо бути готові до всього", – резюмувала Грібаускайте.