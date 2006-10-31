Посвідчень пільговика не буде

Верховна Рада України відхилила проект закону про внесення змін до Закону «Про транспорт» (щодо пільгового перевезення громадян). Про це УНІАН повідомило інформаційне управління ВР.

Законопроект внесений народним депутатом Юлією ТИМОШЕНКО, зареєстровано 4 вересня під №2028.

Зокрема, законопроектом пропонується змінити порядок надання пільг на проїзд міським пасажирським транспортом, які надані окремим категоріям громадян згідно із законодавством, і ввести проїзд цих осіб за проїзними документами, одержаними громадянами в органах соціального захисту населення, відповідних міністерствах і відомствах.

Як наголошується в повідомленні, погоджуючись з необхідністю вдосконалення законодавства, що регулює порядок надання пільг на проїзд пасажирським транспортом, профільний комітет вважає, що ухваленням законопроекту не розв`язується проблема відшкодування підприємствам транспорту втрат доходів від перевезень громадян - «пільговиків». Запропонований порядок не враховує питань бюджетного фінансування цих перевезень, а його реалізація можлива лише за наявності відповідних коштів у Державному бюджеті, наголошується в повідомленні.

Проект не містить фінансово-економічного обгрунтування, яке є необхідним для законопроектів, які впливають на витратну частину бюджетів, не визначено термін «проїзний документ»: маються на увазі діючі проїзні документи (квитки) або запроваджуються інші спеціальні проїзні документи. Впровадження спеціальних проїзних документів для проїзду «пільговиків» потребує розробки окремої системи їх виготовлення, видачі і обліку, механізму відшкодування коштів перевізникам, що потребує значних витрат (за даними Мінтрансзв’язку України, близько 300 млн. грн. на рік). Ці витрати жодним чином не сприяють поліпшенню фінансового стану перевізників, вважають у профільному комітеті.