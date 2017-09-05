Під санкційний удар потраплять "Кримські морські порти" - журналіст

16:45, 05 вересня 2017
Політика
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Європейський союз введе санкції проти ще однієї компанії через окупацію Криму.

Підприємство працює на території окупованого РФ півострова / фото news.allcrimea.net

Посли ЄС планують внести до списку антиросійських санкцій підприємство "Кримські морські порти". Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

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"Посли планують завтра додати компанію "Кримські морські порти" до санкційного списку", – йдеться у його повідомленні.

 

"Кримські морські порти" були створені в березні 2014 року, вони підконтрольні російському "Мінтрансу". 

Як повідомляли раніше ЗМІ, посли країн Євросоюзу у середу, 6 вересня, ухвалять рішення про продовження санкцій проти фізичних осіб та компаній через агресію Росії проти України.

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Теги: #санкції проти Росії#Кримські морські порти#Йозвяк про санкції