Під санкційний удар потраплять "Кримські морські порти" - журналіст

Посли ЄС планують внести до списку антиросійських санкцій підприємство "Кримські морські порти". Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

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"Посли планують завтра додати компанію "Кримські морські порти" до санкційного списку", – йдеться у його повідомленні.

Ambassadors are set to add the company Crimean sea ports to the sanctions list tomorrow. #Ukraine#Russia#Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 5, 2017

"Кримські морські порти" були створені в березні 2014 року, вони підконтрольні російському "Мінтрансу".

Як повідомляли раніше ЗМІ, посли країн Євросоюзу у середу, 6 вересня, ухвалять рішення про продовження санкцій проти фізичних осіб та компаній через агресію Росії проти України.