Луценко вважає, що кар’єристам від влади шансів давати не можна
"Президент має пройти іспит"
Міністр внутрішніх справ, лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає недоцільним проведення дочасних парламентських та президентських виборів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху «Народна самооборона», про це він заявив в інтерв’ю Ера FM.
«Проведення дочасних парламентських та президентських виборів є недоцільним», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Він переконаний, що цього року основною подією повинні стати вибори керівника держави.
«В першу чергу, цього року найголовніше – Президент має пройти іспит на підтримку чи не підтримку людьми. І на цьому треба зосередитися. А вже наступного року треба буде розглянути через результати президентських виборів можливість продовження або закінчення каденції нинішньої Верховної Ради України і провести відповідну кампанію», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
При цьому він висловив думку, що суміщення виборів глави держави і народних депутатів є дуже вигідним для деяких представників владних структур.
«Змішувати ці дві події недоцільно для країни, але дуже доцільно для тих чиновників з Секретаріату Президента, того «балогану», який хоче зачепитися хоч краєчком за владу. Але мені здається, що таким кар’єристам шансу давати не потрібно», - додав він.