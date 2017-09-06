Климпуш-Цинцадзе про продовження санкцій проти РФ: ще одне сильне послання для агресора

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вітає рішення Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) про продовження «кримського пакету» санкцій і називає його ще одним сильним посланням для агресора.

Про це вона написала у Twitter.

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«Україна вітає продовження терміну дії санкцій ЄС проти Росії. Єдині і рішучі дії - це ще одне сильне послання для агресора», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, посли ЄС ухвалили рішення, яким продовжили на шість місяців санкції проти осіб та компаній, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Термін дії існуючих санкцій спливає 15 вересня.