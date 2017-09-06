Посли Євросоюзу продовжили ще на півроку антиросійські санкції

Комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу ухвалив рішення, яким продовжив на шість місяців санкції проти осіб та компаній, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в середу в Брюсселі в Раді ЄС. Термін дії існуючих санкцій спливає 15 вересня.

Читайте такожПід санкційний удар потраплять "Кримські морські порти" - журналістПоки невідомо, чи були внесені зміни у списки осіб та компаній, проти яких застосовані санкції у вигляді заборони на в’їзд та замороження активів. У переліку, який був затверджений минулого разу, санкції було застосовано проти 153 осіб та 40 компаній. Водночас деякі засоби масової інформації повідомили про те, що до списку може бути додана компанія «Кримські морські порти».

Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року ЄС запровадив санкції проти 150 осіб та 37 компаній через дії, які завдають шкоди або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Заходи включають в себе заморожування активів та заборону на в’їзд.

Кожного разу до завершення терміну дії санкцій ЄС ухвалював рішення продовжити їх ще на півроку. Останній раз таке рішення було ухвалено 13 березня цього року. Тоді зі списку були виключені двоє померлих – колишній «прем’єр-міністр» «ЛНР» Генадій Циплаков, який у вересні 2016 року покінчив життя самогубством, та терорист з угрупування «Сомалі» Арсеній Павлов «Моторола», якого у жовні того ж року підірвали у ліфті власного будинку в Донецьку.

Разом з тим, 4 серпня цього року список був розширений через скандал з постачанням турбін німецької компанії Siemens в незаконно анексований Крим. До списку включили трьох росіян та три компанії. Зокрема, санкції було застосовано до заступника міністра РФ з енергетики Андрія Черезова, до директора департаменту міністерства енергетики РФ Євгена Грабчака та до генерального директора OOO "VO TPE" Сергія Топор-Гілки. Список компаній поповнився Товариством з обмеженою відповідальністю "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт", Відкритим акціонерним товариством "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Интеравтоматика".

До списку, який був затверджений у 2014 році, входять так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов, інші псевдопосадовці Криму і Севастополя, лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Ігор Гіркін, колишній народний депутат України Олег Царьов. Серед компаній – порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана «народна міліція Донбасу», санаторій «Нижня Ореанда», національне виробничо-аграрне об’єднання «Массандра», Національний інститут винограду та вина «Магарач», Російський національний комерційний банк та інші.