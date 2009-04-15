Ющенко: ми в точці відліку, далі - або покращення, або депресія

«Перечекати кризу неможливо. Треба змінюватися, треба діяти», – закликав Віктор Ющенко сьогодні під час наради з представниками банківської сфери.

Глава держави запропонував банкірам спільно дати справедливі оцінки ситуації у банківському секторі та на фінансових і валютних ринках, виробити спільний план дій, спрямованих на подолання найбільших викликів, повідомляє прес-служба Президента.

За оцінкою Ющенка, ситуація почала нормалізуватися. Свідченнями цього є стабілізація курсу гривні, зокрема, вгамувалися спекулятивні настрої на готівковому валютному ринку; зниження відпливу депозитів населення, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. «За останній час вдалося приборкати ключові дестабілізуючі фактори... ми знаходимося в точці відліку, з якої починається або покращення процесу, або депресія», – констатував Президент.