Франція вважає, що Україна має підпустити росіян до труби?

Франція вважає необхідною участь Росії в модернізації газотранспортної системи України.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», про це йшлося під час зустрічі голови Правління компанії Олексія МІЛЛЕРА та Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Росії Жана де ГЛІНІАСТІ.

«Особливу увагу було надано питанню модернізації газотранспортної системи України. Сторони висловили єдину думку, що в цьому процесі необхідна участь основних гравців європейського газового ринку – Росії як постачальника та європейських компаній – найбільших споживачів російського газу», - сказано в повідомленні.

Також Ж. де ГЛІНІАСТІ відзначив важливість успішної реалізації проекту «Північний потік» для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

***«Газпром» забезпечує близько 29% імпортного постачання газу до Франції.