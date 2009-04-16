Франція вважає, що Україна має підпустити росіян до труби?

08:59, 16 квітня 2009
Політика
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Франція вважає необхідною участь Росії в модернізації газотранспортної системи України.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», про це йшлося під час зустрічі голови Правління компанії Олексія МІЛЛЕРА та Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Росії Жана де ГЛІНІАСТІ.

«Особливу увагу було надано питанню модернізації газотранспортної системи України. Сторони висловили єдину думку, що в цьому процесі необхідна участь основних гравців європейського газового ринку – Росії як постачальника та європейських компаній – найбільших споживачів російського газу», - сказано в повідомленні.

Також Ж. де ГЛІНІАСТІ відзначив важливість успішної реалізації проекту «Північний потік» для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

***«Газпром» забезпечує близько 29% імпортного постачання газу до Франції.

 

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