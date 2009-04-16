Скандал у Раді: на картках зависли зарплати

"Регіонал" Олександр Єфремов вимагає від керівництва Верховної Ради провести розслідування щодо законності залучення "Альфа-банку" для обслуговування зарплатних карток помічників депутатів.

Про це він сказав на засіданні парламенту у четвер.

За словами Єфремова, у середу перший заступник керівника апарату Верховної Ради Володимир Маслаков розіслав усім помічникам депутатів листа, в якому вимагає, щоб вони оформили зарплатні картки у банку "Альфа".

"Володимире Михайловичу, я хотів би, щоб ви звернули увагу на ці дії цього відповідального працівника і передали матеріали на нього у відповідні органи для складання протоколу про корупцію", - звернувся він до спікера Володимира Литвина.

Єфремов пояснив, що раніше помічники депутатів обслуговувалися у банку "Надра", але після виникнення у ньому проблем постало питання про переведення зарплатних рахунків на обслуговування в інші банки.

Водночас він обурився непрозорістю тендера щодо залучення "Альфа-банку".

"У нас зависли гроші помічників депутатів у банку "Надра". Люди їх отримати не можуть, а ми сьогодні зобов’язуємо, всупереч закону, йти людей у цей банк (Альфа-банк)", - заявив Єфремов.

"Взагалі такі дії завжди проходять за погодженням з регламентним комітетом. Те, що провели тендер, не погодивши цю дію за чиїмось рішенням, це нонсенс. Що це за "Альфа-банк", який виграв тендер? Я не знаю, чи знає хтось з депутатів, що це за банк", - додав він.

У свою чергу Литвин попросив не виносити це питання у сесійну залу, а вирішити його на засіданні погоджувальної ради.

"Якщо виникають якісь проблеми, то я не думаю, що вся країна і вся Верховна Рада повинна перейматися питаннями, що хтось щось сказав і не точно почув", - обурився він.

Литвин пояснив, що "було оголошено тендер на обслуговування банками Верховної Ради, як і всіх інших".

"Йдеться про те, що сьогодні треба людям отримати зарплату, то їм розіслали пропозиції, що треба подивитися, як ці картки можуть бути профінансовані. Коли стояло питання про проведення тендера, то зверталися не до регламентного комітету, а до профільного комітету", - сказав він.

"Але якщо ви будете мене примушувати, я розкажу, які були тиски, щоб пробити той чи інший банк. А це сьогодні відгомін усіх цих тисків, які йдуть на Верховну Раду", - додав він.

На вигуки комуністів Литвин відповів: "Я вам скажу, до кого підійти і запитати. Це стосується якраз ваших колег".

Як відомо, "Альфа-банк" належить російській "Альфа-груп".

Українська правда