Яценюк: нема закону - нема кредиту

Народний депутат, член фракції НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що без ухвалення необхідних законів будь-які розмови про черговий транш кредиту Міжнародним валютним фондом є політичними спекуляціями.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, навіть ухвалення актів Кабінету міністрів (йдеться про постанови від 14 квітня - УНІАН) не вирішує базових проблем.

«Нема закону - нема кредиту. Зрозуміло, що треба завершити ухвалення законів і після цього вести розмову про відновлення програми з МВФ», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він висловив сумнів, що, крім МВФ, інші міжнародні інституції нададуть кредит Україні.

Водночас він не виключив, що можуть бути поновлені переговори з цього питання з Росією.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 квітня не внесла до порядку денного три антикризових законопроекти, необхідні для отримання Україною чергового транша кредиту Міжнародного валютного фонду.

Зокрема, не було включено до розгляду законопроекти: «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік» і деяких інших законів України» (щодо невідкладних заходів із забезпечення енергетичної безпеки України); «Про внесення змін до деяких законів України про пенсійне забезпечення» і «Про внесення змін до закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам).

Після цього Кабінет міністрів провів позачергове засідання, після якого прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Кабмін знайшов «правові можливості постановами уряду врегулювати всі питання, які стосуються збалансування бюджетів Пенсійного фонду і НАК «Нафтогаз України». Прем`єр повідомила, що уряд одностайно прийняв всі необхідні постанови. Зокрема, про скорочення частини витрат державного бюджету несоціального напряму, про підвищення тарифів на газ і електроенергію для заможних людей, про збалансування бюджету Пенсійного фонду і фінансового плану компанії «Нафтогаз України», про легалізацію коштів, які одержують бюджетні установи за надання платних послуг тощо.