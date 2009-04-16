У Литвина бачать четверту спробу створення «ширки»

Створення коаліції між БЮТ і Партією регіонів можливо лише за умови, якщо лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ буде запропоновано «адекватна в його розумінні» посада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив заступник лідера фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

За його словами, сьогодні відбувається вже четверта спроба переформатування коаліції і створення «так званої «ширки».

Він зауважив, що, за його інформацією, певні переговори ведуться, але, можливо, не на офіційному рівні і не на рівні лідерів фракцій, а на рівні «переговірників середньої ланки».

«Ми спокійно до цього ставимося», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

В той же час він зауважив, що депутати від фракції БЮТ вже заперечили проведення таких переговорів.

Відповідаючи на запитання, чи можливе все ж таки формування коаліції між БЮТ та Партією регіонів, він сказав: «Це залежить, перш за все, від того, чи вдасться запропонувати адекватну в його сприйнятті Віктору ЯНУКОВИЧУ посаду».