МВС презентувало "Стратегію-2020" і пропонує українцям її обговорити (відео)

МВС спитає думку громадян про основний документ відомства - «стратегію-2020». Про це сьогодні, 8 вересня, заявила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, передає прес-служба відомства.

За її словами, запропонований проект - результат взаємодії МВС, центральних органів виконавчої влади, які координуються міністром, Консультативної місії Європейського Союзу та інших міжнародних і національних експертів.

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«Сьогодні ми презентуємо проект Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року, принципи якої були закладені ще у 2014 році у Стратегію розвитку органів внутрішніх справ. Наша мета - створення безпечного середовища для суспільства, продовження розвитку України як безпечної європейської держави, в основі якої лежать інтереси її громадян», - розповіла заступник міністра.

Ковальчук наголосила, що це не остаточний варіант документу, а поки що напрями для широкого громадського обговорення.

«Ми прагнемо, щоб наш вектор розвитку відповідав запитам українського суспільства і отримав підтримку кожного громадянина. Ми запрошуємо усіх взяти учать у громадському обговоренні проекту «Стратегії – 2020», розробці спільного інклюзивного документа», - зазначила заступник очільника МВС.

Дискусії щодо «Стратегії-2020» пройдуть і в регіонах. Найближчими тижнями керівництво МВС та експерти КМЄС представлять документ в Одеській, Львівській та Харківській областях.

«Ми готові сприймати й аналізувати пропозиції і дослухатися до порад. Очікуємо на зворотній зв'язок, ваше розуміння та підтримку, як замовників і кінцевих споживачів результатів реформ. Бо лише разом ми зможемо принести мир, добробут, порядок та безпеку у кожну українську родину», - зазначила Ковальчук.

У МВС наголошують, що свої зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну поштову скриньку reforma.live@mvs.gov.ua та у формі, а за просуванням реформи можна слідкувати на онлайн-проекті «Реформа.LIVE».