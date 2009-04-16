Литвин звинуватив БЮТ у намірах розігнати Верховну Раду

Вечірнє засідання Верховної Ради України було достроково закрито (у четвер, згідно з регламентом, парламент працює до 18.00).

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зауважив, що закриває вечірнє засідання, оскільки фракція БЮТ заблокувала трибуну і виступає «з абсурдними вимогами».

Перед закриттям сесії В.ЛИТВИН заявив, що або БЮТ припинить блокування, або він закриє вечірнє засідання.

В.ЛИТВИН наголосив, що «під тиском ніхто працювати не буде, де б ви не стояли, і щоб ви не робили».

Він сказав: «Ви прекрасно розумієте: вам дають команду - ви вискакуєте сюди і з будь-якого приводу блокуєте трибуну. Не знаєте навіть, з приводу чого ви її блокуєте».

В.ЛИТВИН звернувся до депутатів від БЮТ, які блокують трибуну: «Ви хочете нову коаліцію, хочете розігнати Верховну Раду, то зробіть це, але наруги ніхто терпіти не буде».

Фракція БЮТ наполягала на розгляді сьогодні питання створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова і заволодіння невідомими особами його власністю – акціями телеканалу «Інтер».

Як заявив на засіданні парламенту перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, на Погоджувальній раді було домовлено, що Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту мав до 16.00 провести засідання, де розглянути проект постанови про створення цієї ТСК.

Він нагадав, що минулого тижня таким чином було проголосовано постанову про створення ТСК щодо отруєння Президента Віктора ЮЩЕНКА.

У свою чергу представник фракції НУ-НС Ярослав КЕНДЗЬОР наголосив, що дана постанова не має жодного відношення «до подолання економічної і політичної кризи».

За його словами, стає зрозуміло, що «усі ці репетування про те, що парламент і деякі фракції та депутатські групи не голосують за деякі законопроекти – це фікції».

Я.КЕНДЗЬОР закликав депутатів від БЮТ: «Якщо у вас є трохи совісті і честі», не блокувати трибуну.

Після закриття засідання члени президії парламенту пішли із сесійної зали, а депутати від БЮТ залишилися у залі і зібрались біля керівництва фракції.