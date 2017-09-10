Саакашвілі піде на прорив кордону з 11-річним сином

Колишній президент Грузії, екс-голови Одеської облдержадміністрації Михеїл Саакашвілі має намір сьогодні перетнути кордон і заїхати в Україну разом зі своїм сином.

Про це він заявив сьогодні журналістам під час прес-конференції у Жешуві (Польща), яку в прямому ефірі транслював телеканал «1+1» на своїй сторінці у Facebook.

«Я збираюсь пройти прикордонний кордон і заїхати в Україну... Я збираюсь приїхати і відстоювати свої права в суді. Моя мета зараз - повернутися в Україну. Я її люблю. Я відчуваю себе українцем і поважаю українське суспільство», - сказав Саакашвілі.

На уточнююче запитання журналістів, чи збирається спробувати перетнути кордон разом із родиною, Саакашвілі відповів: «Так. З моїм сином».

Він також зазначив, що настрій у нього сьогодні гарний і запевнив, що ніякого плану «Б», на випадок, якщо виникнуть проблеми під час перетину кордону, він не має.

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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня екс-президент Саакашвілі планує повернутися в Україну через КПП «Краковець», де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Політик, за його словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники «Руху нових сил», політики та активісти.