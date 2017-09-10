"Укрзалізниця": Саакашвілі немає підстав для в'їзду в Україну, за іншими пасажирами вже їдуть автобуси

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі немає підстав для в'їзду в Україну, а інших пасажирів з цього потягу доставлять в Україну автобусами, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Читайте такожПасажирів "Інтерсіті", в якому знаходиться Саакашвілі, вирішили відправляти в Україну на автобусах«Поїзд Перемишль-Київ затримався через особу, яка не має підстав для в'їзду в Україну», - йдеться у повідомленні.

«Ситуація з неможливістю курсування поїзда № 715 «Перемишль-Київ» склалася внаслідок відмови особи, яка не має законних підстав для в'їзду в Україну, залишити цей поїзд. ПАТ «Укрзалізниця» для забезпечення перевезень надасть пасажирам цього поїзда автобуси для продовження подорожі за необхідним маршрутом. Потрібна кількість автобусів уже вирушила до місця зупинки поїзда «Перемишль – Київ», - наголосили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, потяг сполученням «Перемишль – Київ», в якому перебуває позбавлений президентом України українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі з групою народних депутатів, затримується з відправленням вже на кілька годин.

З гучномовця в було оголошено, що потяг не вирушить з Перемишля, допоки у ньому перебуває Саакашвілі.

Зазначається, що є інформація від Національної поліції України про те, що у потязі «перебуває особа без дозволу на в'їзд на територію України».

«Тому, керуючись законодавством, потяг не відправляється, доки особа не залишить його», - оголошують у гучномовці потягу.

Раніше сьогодні у Державній прикордонній службі заявили, що не збираються пропускати Саакашвілі в Україну.

Саакашвілі раніше заявляв, що 10 вересня планує повернутися в Україну. Також з ним їде його 11-річний син. Він повідомив журналістам, що це було його особисте рішення їхати разом з батьком.