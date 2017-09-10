Саакашвілі не буде залишати потяг "Інтерсіті", яким планує дістатися до Львова

Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації Михеїл Саакашвілі не має наміру залишати потяг «Інтерсіті», яким планує з Перемишля дістатися до Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, Саакашвілі з групою народних депутатів та закордонних журналістів зараз перебувають у п’ятому вагоні поїзда сполученням «Перемишль-Київ». За словами політика, він має намір вийти у Львові.

А між тим, як повідомлялося, з гучномовця у поїзді прозвучало оголошення наступного змісту: «Як повідомили у Нацполіції України, у даному поїзді перебуває особа без дозволу в’їзду на територію України. Тому, керуючись законодавством України, поїзд відправиться в тому разі, якщо дана особа вийде з нього».

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Як повідомив в коментарі УНІАН адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала, вони передбачали такий розвиток подій і мають намір звертатися до голови Держприкордонслужби, який має право пропустити у виняткових випадках через держкордон України громадян без документів, які дають право на перетин кордону.

Захисник на запитання, чи має квиток Саакашвілі, відповів, що його той Саакашвілі перебуває у потязі з усіма належними проїзними документами.

За розкладом «Інтер-сіті» з Перемишля мав відбути о 13.07 за польським часом. Проте потяг і досі стоїть на пероні. Всі квитки на нього продані. Пасажири-поляки з розумінням ставляться до цієї ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня екс-президент Грузії Саакашвілі планує повернутися в Україну.

Політик, за його словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Спочатку планувалось, що він перетне українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краковець». Зустрічати його там планували представники «Руху нових сил», політики та активісти.

Потім було прийнято рішення, що Саакашвілі прибуде в Україну не автобусом, а потягом з Перемишля.

Між тим, у Державній прикордонній службі заявили, що не збираються пропускати Саакашвілі в Україну.