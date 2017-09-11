МВС не займається питаннями екстрадиції Саакашвілі – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що його відомство не займається питаннями екстрадиції позбавленого українського громадянства колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі з України в Грузію або будь-яку іншу країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МВС сказав журналістам на брифінгу в Києві.

«Що стосується питання екстрадиції, то Міністерство внутрішніх справ не займається питаннями екстрадиції. І бачить Бог, весь цей час я намагався зробити так, щоб офіцери прикордонної або поліцейської служби не займалися питаннями трактування політичних позицій і т.д., а просто виконували свою роботу», - відзначив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За словами народного депутата Антона Геращенко, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

Саакашвілі стверджує, що має лише одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко має дати йому можливість повернутися в Україну і «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде в Україну 10 вересня.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов заявив, Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

7 вересня прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила, що запит Грузії про видачу Саакашвілі розглядатиме Мін'юст України.