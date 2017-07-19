Грузія двічі зверталася до України по екстрадиції Саакашвілі

Генеральна прокуратура Грузії двічі офіційно зверталася до української сторони з проханням передати колишнього президента країни Михаїла Саакашвілі і двічі отримали офіційну відмову. Про це заявила міністр юстиції Тея Цулукіані, передає Грузія Online.

Читайте такожУ Мін’юсті розповіли, коли зможуть зареєструвати партію імені Саакашвілі«Це правда, що ми двічі офіційно звернулися з Головної прокуратури Грузії до української сторони з проханням передати Саакашвілі і двічі отримали офіційну відмову. Ця інформація вже уточнена, це дійсно так", - сказала вона.

Міністр юстиції зазначила, що прохання було обґрунтоване. "Відправлені докази, на підставі яких українська сторона може прийняти те рішення, яке на даному етапі для неї вже прийнятне. Однак, прокурори продовжать співпрацю", - сказала грузинський міністр.

"У свою чергу Петро Порошенко сказав, що це не може бути політичним процесом, це питання доказів і докази говорять на шкоду Саакашвілі», - заявила Тея Цулукіані.

Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко перебуває в Грузії з державним візитом. Вчора журналісти йому не раз ставили питання про можливу екстрадицію екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі. Спочатку Порошенко заявив, що Грузія не зверталася до України з проханням про екстрадицію, проте пізніше, в інтерв'ю місцевому виданню, він зазначив, що перевірив ще раз дану інформацію і виявилося, що Грузія зверталася, але Україна відповіла відмовою. За словами Порошенка, українська сторона затребувала додаткових матеріалів за цим запитом.