Саакашвілі незаконно перебуває на території України, проте поки його не затримуватимуть - МВС

Директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявляє, що позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі незаконно перебуває на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шевченко заявив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста про те, що Саакашвілі перебуває незаконно на території України.

«На наше переконання - так», - сказав Шевченко.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чому Саакашвілі не затримують співробітники правоохоронних органів, Шевченко зауважив, що «така процесуальна дія як затримання передбачає певні процесуальні речі».

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«У нас є відомості щодо осіб, яких ми вважаємо за потрібне затримати. Якщо будуть знайдені ще відомості стосовно інших осіб, які б дали можливість законно створити процесуальну дію затримання, ця дія буде виконуватися», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-президенту Грузії, екс-голові Одеської облдержадміністрації Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально "внесли" їх на територію України.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Сьогодні, 12 вересня, прикордонники надали Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення щодо незаконного перетину кордону. Відповідну адмінсправу 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.

Також сьогодні було затримано п'ятьох осіб, яким інкримінують вчинення кримінальних правопорушень під час прориву через кордон у ПП «Шегині».

В МВС нагадали, що в результаті подій 10 вересня на пункті пропуску "Шегині" "при охороні публічної безпеки і порядку 13 поліцейських та 9 прикордонників отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості".