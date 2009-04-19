Литвин: мене хочуть нейтралізувати за допомогою справи Гонгадзе

Спікер парламенту Володимир Литвин заявив, що його "хочуть нейтралізувати" за допомогою справи щодо вбивства Георгія Гонгадзе. Про це він сказав в інтерв`ю Газеті по-київські.

"Ті, хто організував цю брудну справу, постійно шукають, кого б зробити винним, а мене просто хочуть нейтралізувати. Але можу сказати, що у них нічого не вийде", - зазначив він.

"Звичайно, якщо б я відчував за собою якусь провину, я б знав, як вибудовувати лінію захисту. Але коли ти ніякої провини не відчуваєш, ти беззахисний. Черговий етап експлуатації мого прізвища в цій справі розцінюю як доказ зміцнення своїх позицій. Я став більше заважати", - вважає спікер.

Українська правда