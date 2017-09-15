ГПУ просить суд арештувати екс-міністра часів Януковича на два місяці

Прокурор департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов просить у судді Печерського суду Києва Олесі Батрин задовольнити клопотання слідчого та обрати запобіжний захід для екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича у вигляді тримання під вартою 60 діб.

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Як передає кореспондент УНІАН, Сімонов зазначив, що існує ризик того, що Лавринович може переховуватися, впливати на іншого фігуранта справи, колишнього заступника міністра юстиції Володимира Богатиря та впливати на громадську думку з метою дезінформації.

Також він додав, що тяжкість інкримінованого злочину не дає можливість обрати Лавриновичу менш суворий запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, що призвів до захоплення влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту й уряду.

Підозрюваними у цьому кримінальному провадженні є екс-президент Віктор Янукович та екс-міністр юстиції Лавринович. Їх підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій).

Луценко пояснив, що Янукович та Лавринович підозрюються у захопленні державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни чинної Конституції через внесення до держреєстру нормативно-правових актів тексту Конституції в редакції 1996 року та її офіційної публікації.