Черновецький створює окрему пошту, щоб розносити гречку?

Черновецький планує створити до виборів нову агітаційну мережу – комунальне підприємство «Муніципальна пошта Києва». Про це в ефірі КДТРК заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«На засідання Київради 23 квітня виноситься проект рішення про створення комунального підприємства «Муніципальна пошта Києва». У статуті КП перераховується доволі широке коло діяльності. А однією з цілей його створення прямо називається розбудова соціальних мереж», - повідомив опозиційний депутат.

«Муніципальна пошта Києва» планує займатися доставкою пенсій, соціальної допомоги, здійснювати адресну і безадресну розсилку, вести та розповсюджувати бази даних тощо. Тобто, як ми бачимо, Черновецький закладає основи для нової агітаційної мережі, яку б можна було ефективно використати під час виборів. Думаю, саме на це КП буде покладено відповідальне завдання з рознесення пайків від Черновецького», - зазначив політик.

На думку Дмитра Андрієвського, в умовах складної економічної ситуації та обмеженого бюджету Києва, створювати КП під особисті потреби мера неприпустимо. «На моє переконання, кількість голосів, відданих за цей проект на найближчій сесії Київради, покаже, наскільки Черновецький боїться дострокових виборів», - наголосив Андрієвський.