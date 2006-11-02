Томенко задоволений сьогоднішнім голосуванням у ВР

Заступник голови фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО задоволений сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді за законопроекти, необхідні для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за його словами, «те, що сьогодні у парламенті розпочалась конструктивна дискусія щодо входження України до СОТ, свідчить про те, що термін лютий-березень виглядає цілком реалістичним, якщо в країні не буде політичних коливань і якщо взаємини між Президентом і урядом на момент голосування у другому читанні не будуть конфліктними». (УНІАН: сьогодні ВР прийняла більшістю голосів прийняття у першому читанні ряд законопроектів щодо СОТ).

«Сьогоднішнє голосування у парламенті – це демонстрація політичної волі і Президента, і уряду, і опозиції. Це свідчить про те, що ми не змінили стратегію: Україна - європейська держава і повинна жити за стандартами європейських країн», - сказав він.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що парламент повинен зробити для себе пріоритетним питання вступу України до СОТ.

Коментуючи зміну позицію комуністів, які раніше при розгляді законопроектів щодо СОТ блокували трибуну, М.ТОМЕНКО відповів: «Зміст законів не змінився, змінилася конфігурація влади. Зараз комуністи вирішили займати компромісну позицію: вони радикально діють шляхом натискання кнопок «проти», але не блокують трибуну, як робили це при уряді ТИМОШЕНКО».

«Ми, як опозиція, могли діяти проти уряду і Президента, але для нас надзвичайно важливий захист національних інтересів та закріплення європейських стандартів, тому БЮТ підтримує закони, необхідні для вступу України до СОТ», - сказав він.

М.ТОМЕНКО також відзначив, що у другому читанні буде багато зауважень до цих законів, але «якщо комуністи залишаться конструктивними і не будуть блокувати трибуну, а Партія регіонів не передумає жити за європейськими стандартами і, найголовніше, якщо за день до голосування у другому читанні ніхто не полетить до Москви радитись, думаю, тоді ми достатньо швидко ухвалимо необхідні закони».