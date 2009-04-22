В Українському домі розпочалась прес-конференція Президента

В Українському домі розпочалася прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, формат прес-конференції передбачає відповіді Президента на запитання акредитованих медіа безпосередньо в «Українському домі», а також відповіді на запитання представників регіональних ЗМІ під час прямих телемостів зі Львовом, Одесою та Запоріжжям.

У прямому ефірі прес-конференцію транслюють Перший національний канал, «5-й канал», «24-й канал», Національна радіокомпанія та Всесвітня служба «УТР». Також захід транслюється у прямому ефірі обласних державних телерадіокомпаній.