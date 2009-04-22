Кириленко: рух "За Україну" створений не для політики

Лідер громадського руху “За Україну!”, народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО запевняє, що оголошення позачергових парламентських виборів не прискорить перетворення його руху на партію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу у Тернополі.

Як наголосив В.КИРИЛЕНКО, він взагалі не вірить, що цього року можливі дострокові парламентські вибори.

“Але якщо таке й станеться, то це ніяк не відіб’ється на громадському руху “За Україну!”, бо все таки він створений не для політики в чистому вигляді і не для участі у виборах. Він створений, щоб бути містком між людьми і владою, щоб патріоти не розчаровувалися, а шукали нових точок об’єднання зусиль”, – сказав В.КИРИЛЕНКО.

Разом з тим, він не виключив, що з часом рух перетвориться на партію. “Це вирішуватимуть люди. Якщо це їм буде потрібно, то рух “За Україну!” може стати партією, це не виключено… Якщо активність руху буде гідна того, щоб перерости у політичне представництво інтересів людей, значить, тому бути. Якщо ми не зможемо бути корисними людям, значить, залишимось однією з багатьох громадських організацій”, – зауважив В.КИРИЛЕНКО.