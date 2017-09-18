Луценко заявляє, що тримає на контролі справу про пожежу в дитячому таборі в Одесі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що справу про пожежу в дитячому табору "Вікторія" в Одесі "тримає на особливому контролі", до роботи слідства будуть залучені представники громадськості.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Директор закладу, який відключив пожежну сигналізацію - арештований. Працівнику, відповідальному за стан пожежної безпеки, - оголошено підозру. Але слідство цим не обмежиться. Ми будемо аналізувати ситуацію від етапу проектування (зокрема - відповідності будівель нормативам ДБН (Державні будівельні норми України), будівництва (зокрема - якістю протипожежної обробки деревини), адекватності протипожежних засобів (зокрема, відсутність розпилювачів води та протидимних датчиків), прийому об'єктів до експлуатації, реагування органів влади на повідомлення пожежників про непрацюючу сигналізацію та відсутність води в резервуарах", - зазначив він.

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Також Луценко висловив співчуття батькам загиблих і всій Одесі.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. При розбиранні обгорілих руїн було виявлено останки двох дівчаток, через деякий час було повідомлено про фрагменти ще одного тіла.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Затримано директор «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру.

Сьогодні, 18 вересня, Київським районним судом Одеси задоволено клопотання Одеської місцевої прокуратури №1 і поліції про арешт на 60 діб директора дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» без права на заставу. Також у понеділок судом буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу співробітниці дитячого табору, відповідальній за пожежну безпеку.