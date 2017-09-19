Росія не може прийняти незалежність України - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія, з гібридним терором і підступною агресією, не може прийняти суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це Порошенко заявив під час виступу у Військовій академії США "Вест пойнт".

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«Москва, з гібридним терором і підступною агресією, не може прийняти суверенітет, територіальну цілісність України і хоче придушити волю українського народу», – заявив він.

«Росія, на жаль, досі застрягла у 18-му сторіччі. Вона не здатна розлучитись зі своїм спадком тиранії», - зауважив Порошенко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко повідомив, що за час проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули 10 тис. українців, в тому числі 2,7 тис. українських військовослужбовців.