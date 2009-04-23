ПР вимагає підвищити мінімальну зарплату, бо буде як у 2008-му

Партія регіонів вимагає від уряду переглянути мінімальну зарплату і прожитковий мінімум у бік збільшення.

Про це заявив член парламентської фракції Партії регіонів, міністр праці і соціальної політики опозиційного уряду Михайло ПАПІЄВ, повідомляє прес-служба народного депутата.

«Партія регіонів наполягає на розгляді антикризової програми діючого уряду разом із змінами до держбюджету на 2009 рік, заснованими на реальних показниках», - підкреслив М.ПАПІЄВ.

Він пояснив, що в законі про держбюджет на 2009 рік зафіксовано, що Кабінет міністрів за результатами виконання держбюджету в січні-квітні поточного року повинен внести до 1 травня поточного року зміни до головного фінансового документу країни, взявши зобов`язання з встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

«Оскільки прожитковий мінімум у діючому законі про держбюджет заморожений, а, за даними, опублікованими на сайті Мінпраці, його фактичний розмір для працездатних осіб становить 841 гривню в цінах березня, відповідно потрібно переглянути і мінімальну зарплату, і прожитковий мінімум у бік збільшення», - вважає народний депутат.

У зв`язку з цим М.ПАПІЄВ наголосив, що уряд затвердив нереальний бюджет на поточний рік. «Така ж історія була і з бюджетом на 2008 рік, прийнятим під зобов`язання уряду внести поправки до березня. В результаті вони були внесені в липні, але жоден з показників, закладених при формуванні бюджетних макроекономічних показників 2008 року, не був виконаний. А це - занижені зарплати, пенсії, соціальні виплати», - констатував М.ПАПІЄВ.

«Тому Партія регіонів у котре вимагає від Кабінету міністрів докорінно змінити бюджетну політику і внести на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до держбюджету на 2009 рік із реальними цифрами разом із реальною антикризовою програмою дій уряду», - резюмував народний депутат.