Рада сьогодні може працювати аж до завершення розгляду судової і пенсійної реформ

Сьогодні пропонується продовжити пленарне засідання Верховної Ради до завершення розгляду усіх питань порядку денного, пенсійна реформа може бути ухвалена приблизно о 21.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко.

Він висловив сподівання, що колеги підтримають пропозицію продовжити сьогодні засідання до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

За його словами, також передбачається працювати без перерви з 12.00 до 12.30, і не виключено - без перерви з 14.00 до 16.00 - з тим, щоб “ми могли закінчити розгляд судової реформи і ввечері перейти до розгляду пенсійної реформи”.

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Він зазначив, що у ВР є всі шанси ухвалити пенсійну реформу вже сьогодні, якщо буде продовжено роботу парламенту.

На запитання журналістів, до якої години може тривати розгляд питань, Гончаренко сказав: “Я думаю, це мій прогноз, це 20-21 година”. Він зазначив, що сьогодні є всі шанси ухвалити судову та пенсійну реформи.

Верховна Рада України вже 5-й пленарний день продовжує розгляд поправок до президентського проекту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (№6232).

Депутати сьогодні почали роботу з 1110-ї поправки до Цивільного процесуального кодексу.

Усього до цього кодексу надійшло 1 335 поправок, а загалом до законопроекту – 4 383. Розглянути залишається ще близько 2 тисяч поправок.

Водночас голова Верховної Ради Андрій Парубій пропонує депутатам згодом проголосувати за роботу без перерв та до закінчення розгляду усіх питань порядку денного.

Тобто, окрім завершення розгляду судової реформи, розглянути сьогодні ще і пенсійну.