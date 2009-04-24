Тимошенко сама собі напише директиви на зустріч з Путіним

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні планує затвердити директиви для проведення засідання українсько-російського комітету з економічної співпраці, яке відбудеться 29 квітня в Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відкриваючи засідання, заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогоднішньому засіданні необхідно буде прийняти низку рішень для успішного проведення засідання комітету. Зокрема, прем`єр-міністр зазначила, що під час засідання комітету 29 квітня планується підписати підсумковий протокол роботи комітету за минулі півроку та протокол про плани на наступні півроку, протокол між урядами України та Росії про поставки товарів 2009 року по лінії споживкооперації.

Крім того, під час засідання комітету планується підписати міжурядовий протокол про внесення змін в угоду про співпрацю у сфері розробки, виробництва, постачання та експлуатації авіаційної техніки.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що під час сьогоднішнього засідання Кабміну уряд має намір затвердити концепцію порядку закачування природного газу, що імпортується в Україну, в підземні сховища 2009 року, оскільки питання порядку подальшого закачування газу обговорюватиметься 29 квітня в Москві під час засідання економічного комітету.

«Ще один документ, який ми повинні з`ясувати, я не впевнена, що ми зможемо його підписати, але твердо обговорити, і я хотіла б, щоб уряд також був ознайомлений з концепцією. Це порядок закачування природного газу російського в українські газові сховища у весняно-літньо-осінній період», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня керівник апарату прем`єр-міністра Михайло ЛЕВИНСЬКИЙ повідомив, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує здійснити візит до Москви 28-29 квітня.

“Найімовірніше, візит почнеться 28 квітня. Насамперед програмою візиту передбачено проведення засідання російсько-українського комітету з економічної співпраці”, - сказав М.ЛЕВИНСЬКИЙ.

За його словами, в рамках візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Москви передбачається її зустріч з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.