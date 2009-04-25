Регіонали вже задумалися, як правильно обирати Президента

Депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич назвав дискусійним питання про можливе обрання президента в парламенті. Про це він сказав в ефірі Шустер Live. "Якщо буде проведена конституційна реформа і у президента будуть ті повноваження, які сьогодні мають глави європейських держав, то там основна практика - обрання президента в парламенті", - сказав депутат.

"Президент, який буде обиратися і не матиме права формувати виконавчу владу, мабуть, не повинен обиратися всенародно", - вважає регіонал.

"Це питання дискусійне. Партія регіонів наполягає, щоб президент обирався всенародно. Ми вважаємо, що цей парламент якщо і має вносити якісь зміни, то вони повинні стосуватися наступного парламенту", - зазначив Шуфрич.

Він сказав, що "навряд люди самі хочуть обирати президента, який не буде впливати на їх життя, а буде виконувати роль політичного арбітра".

Раніше повідомлялося, що в суботу 18 квітня відбулася зустріч лідера ПР Віктора Януковича, першого віце-спікера Олександра Лавриновича, прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і члена Вищої ради юстиції Віктора Медведчука.

На ній нібито обговорювалися плани по зміні Конституції щодо заміни всенародного обрання президента на обрання в парламенті.

Українська правда