В МЗС висловили протест проти продовження арешту Роману Сущенку

Міністерство закордонних справ України висловлює протест проти продовження на два місяці арешту українському журналісту Роману Сущенку.

Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца у своєму Twitter.

«Безпідставне тримання журналіста Р.Сущенка під вартою в РФ за фіктивним обвинуваченням. Висловлюємо протест. Боремось далі», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Мосміськсуд продовжив термін арешту українського журналіста Романа Сущенка ще на два місяці - до 30 листопада, таким чином повністю задовольнивши клопотання слідчих ФСБ.

У той же час в ефірі телеканалу «112 Україна» адвокат Сущенка Марк Фейгін повідомив, що сторона захисту оскаржуватиме продовження терміну арешту.

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Нагадаємо, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що представляють державну таємницю".

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею "шпигунство". 16 червня 2017 року Сущенку призначили проведення психіатричної експертизи.

21 серпня до незаконно заарештованого допустили його дружину і доньку.