Московський суд продовжив арешт Сущенка на два місяці

Мосміськсуд продовжив термін арешту українського журналіста Романа Сущенка ще на два місяці - до 30 листопада, таким чином повністю задовольнивши клопотання слідчих ФСБ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідне рішення, згідно з яким Сущенко пробуде в СІЗО "Лефортово" один рік і два місяці, оголосив суддя Московського міського суду.

Засідання пройшло в закритому режимі. Журналістів і росіян, які прийшли підтримати Сущенка, пустили тільки на оголошення рішення про продовження арешту.

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Як зазначив адвокат Сущенка Марк Фейгін, захист має намір оскаржити цю постанову.

Також він повідомив, що Сущенко почувається добре. "Вперше у мене підзахисний з міцним здоров'ям і нервами", - сказав Фейгін і відзначив, що нещодавно у Сущенка відбулося побачення з дружиною і донькою.

Він вважає, що до кінця цього року може початися розгляд справи по суті, оскільки слідчі завершують свою роботу.

Водночас Фейгін заявив, що процесуально домогтися справедливості у справах українських політв'язнів неможливо, і рішення буде тільки в результаті політичних переговорів на найвищому рівні.

Фейгін також відзначив, що до обговорення долі Сущенка підключені перші особи переговорів "нормандського формату" і США.

"Романа звільнить не російська суд, а всім відома особа, у якої абсолютні повноваження. Путін вестиме ці переговори безпосередньо і варіанти рішення є", - сказав Фейгін. У зв'язку з цим він наголосив, що в Україні є заарештовані російські військовослужбовці та співробітники спецслужб, причому багато хто з них невідомі широкому загалу й їхні прізвища не називаються.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що представляють державну таємницю".

Кримінальна справа проти журналіста була порушена за статтею "шпигунство". 16 червня 2017 року Сущенку призначили проведення психіатричної експертизи. 21 серпня до незаконно заарештованого допустили його дружину і доньку.