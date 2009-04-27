Тігіпко відкинув усі сумніви

Голова правління «Сведбанку», співголова Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України Сергій ТІГІПКО закінчує роботу в банку, після чого офіційно оголосить про рішення балотуватися на пост Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу TBі, про це сам С.ТІГІПКО заявив в ефірі програми «Євген Кисельов. Нагорі» 26 квітня.

«Це моє рішення, яке я реалізую», - сказав С.ТІГІПКО про намір висунути свою кандидатуру в Президенти. «Я закінчую свою роботу в банку й одразу після цього оголошуватиму про це (рішення йти в Президенти) офіційно», - уточнив він.

За словами банкіра, на сьогодні в нього є велике бажання впливати на ситуацію, для чого він має намір повернутися в політику. «У кризу повинна дуже активно працювати держава, потрібно втручатися, виправляти цю ситуацію, а ми сьогодні цього не маємо, якщо далі так триватиме, втрати будуть колосальні. Спостерігати за всім цим, коли влада не може адекватно реагувати на ті ж проблеми, не в моєму характері», - наголосив С.ТІГІПКО.

Він спростував твердження про те, що його можуть використовувати як технічного кандидата, який сам не може виграти вибори. «Коли хтось з експертів або політиків каже, що вже вирішено питання виборів Президента або другого туру, то це явний блеф. Зараз ми потрапили в дуже велику зону турбулентності, політичної зокрема, тому що криза має свою логіку, вона починається з фінансового сектору, переходить в економічний, після цього трясе бюджет, а після цього починається політична криза. Що буде з рейтингами сьогоднішніх основних кандидатів (у Президенти) не знає ніхто. Я одне можу сказати, що вся влада, яка неадекватно реагує на ситуацію, включаючи й опозицію, може домовитися про кадрові рішення і критикувати виконання, вся влада втрачатиме рейтинги. Час покаже, хто технічний кандидат», - вважає С.ТІГІПКО.

Також він виступив проти внесення змін у Конституцію, згідно з якими вибори Президента відбуватимуться не всенародно, а в парламенті. За словами С.ТІГІПКА, якщо навіть і йти на такі радикальні зміни, то політичним силам потрібно про цей намір публічно заявити, піти спочатку на парламентські вибори, а потім вже обирати Президента в парламенті. «Це було б справедливо», - вважає він.

Щодо можливості домовленостей між Партією регіонів і БЮТ С.ТІГІПКО сказав: «Коли ці дві сили об`єднаються, однозначно втратять обидві. Тому що люди часто голосували за принципом розділу країни… Коли «наші» об`єднуються з «чужими», я впевнений, що багато людей перестане за них голосувати, тому з`явиться поле, уже сьогодні від 30 до 40% тих, хто не хоче голосувати за так званих «старих» (політиків), і воно ще розшириться», - упевнений С.ТІГІПКО.

Він також переконаний, що в нинішній ситуації «було б непогано спочатку повернутися на певний період до президентської республіки, трішки лад навести, а потім можна повернутися до парламентської республіки», додавши, що «це все має дозріти, однозначно перспектива за парламентською республікою».

Раніше ТІГІПКО заявляв про свою участь у президентських виборах як "можливу".